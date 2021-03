Às 06h38 deste sábado, 20, teve início o outono no Brasil. Neste período, pode-se esperar a chegada de temperaturas mais amenos e dias mais chuvosos. E é diante disso, que o Meteorologista do Centro de Meteorologia de Sergipe, Overland Amaral, observa que, por ser uma estação de transição entre o verão e o inverno, mudanças rápidas no tempo devem ser registradas nos próximos dias em todo o estado.

Segundo Overland, as mudanças rápidas ocorrem, porque o outono detém as características do inverno e no verão. “Nota-se uma maior frequência de chuvas total ou superiores a 700 mm no extremo norte, da região Norte e Nordeste, e do Leste e no Nordeste em especial sob Sergipe um período mais chuvoso, a temperatura mínima vai girando em torno de 20 a 22º e máxima varia entre 30 a 32 graus celsius”, diz.

De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, a previsão climática para o período chuvoso é de chuvas mais intensas a partir do mês de maio até o fim do inverno. Além disso, o órgão estadual informou que o volume de chuvas para 2021 deve ficar na média dos outros anos.

Vale lembrar que o outono é a estação do ano que começa sempre entre os dias 20 e 21 de março, ou seja, quando termina o verão, e termina entre os dias 20 e 21 de junho, quando tem início o inverno.