Nesta segunda-feira, 22, Lagarto passa a contar com uma agência do Banco Santander. Situada na Praça Filomeno Hora, nº 89, no centro da cidade, a unidade – segundo superintendente executivo da Rede BASE do Santander Brasil. Thiago Mendonça – é resultado do destaque que o município possui no Plano de Desenvolvimento de Sergipe e da sua economia dinâmica, que tem 42% do seu PIB (Produto Interno Bruto) no setor de serviços; 35% da administração pública; 15% indústria; e 8% agropecuária.

“A composição do PIB de Lagarto já revela um espírito empreendedor do lagartense, com um comércio forte e uma cultura produtiva heterogênea, com destaque para mandioca, feijão e laranja, e a criação de gado para corte. Também observamos uma movimentação interessante na indústria de beneficiamento de fumo, com parte da produção exportada para outros estados, móveis, vela, produtos químicos e gêneros alimentícios, além de um número significativo de instituições de ensino superior. Ou seja, temos a oportunidade de fazermos um amplo trabalho para ajudar a fortalecer essa economia tão dinâmica”, evidencia Thiago Mendonça.

O superintende ainda destacou que o Santander pretende ser parceiro na fomentação de microcrédito para os empreendedores, tendo em vista que, ao lado de Itabaiana, Lagarto possui uma das principais feiras do estado. Por isso, ele informou que haverá uma equipe de agentes do Prospera dedicada a circular nos bairros para atender a população.

“Montamos um time preparado para contribuir com soluções inovadoras para quem necessita de crédito e também realizar investimentos. Também observamos, por exemplo, uma oportunidade para as soluções de meios de pagamento em cartões com a nossa Getnet, que podem ajudar os microempreendedores e empresas de pequeno e médio porte da região, e do microcrédito, por meio do Prospera Microfinanças, que, além desse recurso, possui uma oferta de valor que contempla seguro, conta corrente e própria máquina da Getnet”, ressaltou Mendonça.

Outro setor que vem crescendo bastante no município de Lagarto é o imobiliário. Pensando nisso, a Casa Mais Imobiliária saiu na frente e já firmou uma parceria com a agência Lagarto do Banco Santander. Segundo o corretor de imóveis Gabriel Loiola, a parceria foi formalizada junto à gerente Priscila Viana, porque – em sua ótica – o Santander “possui uma das melhores taxas bancárias para os lagartenses!”. Como resultado, ele informou ao Portal Lagartense que, em breve, será disponibilizado um correspondente destinado à venda de imóveis.