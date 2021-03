Na noite do último domingo, 21, dois homens foram vistos caídos nas margens da Rodovia SE-270, nas proximidades do Residencial Kaptiva, em Lagarto. Num primeiro momento, alguns cidadãos preferiram não parar para prestar socorro temendo serem assaltados. Enquanto outros dizia se tratar de dois mortos.

Com as informações circulando nas redes sociais, a Guarda Municipal de Lagarto (GML) foi acionada e esteve no local, onde os indivíduos não foram encontrados, porque seus familiares chegaram antes e os levaram para suas respectivas residências. Populares afirmam que eles foram levados em carrinhos de mão.