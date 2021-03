No último sábado, 20, policiais da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas. O caso ocorreu no Conjunto Walter Franco, na cidade de Tobias Barreto, onde foram apreendidas quantidades de maconha e cocaína com o suspeito.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia, feita através do 190, dando conta que estava havendo comércio de drogas em uma residência do Conjunto Walter Franco.

“No local, os policiais militares apreenderam um tablete de maconha com aproximadamente 213 gramas, 48 buchas da mesma droga e 61 gramas de cocaína. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Tobias Barreto”, relatou a PM de Sergipe.