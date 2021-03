O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), pode anunciar novas medidas restritivas de combate à covid-19 nesta segunda-feira, 22. É que ele convocou, para às 15h, uma reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) para acompanhar o cenário epidemiológico do estado.

Após essa reunião, que também tem o objetivo de avaliar a necessidade da tomada de novas medidas restritivas para frear a pandemia em Sergipe, o governador concederá uma entrevista coletiva, às 16h30, no Palácio dos Despachos, para informar as novas decisões do Ctcae.

A reunião ocorrerá, após o estado de Sergipe registrar uma alta no número de infectados e de vítimas fatais da covid-19. Em Lagarto, por exemplo, nos últimos três dias, foram registrados três óbitos. Por isso, informações oriundas da capital indicam que o toque de recolher das 20h às 05h deve ser mantido.