O Censo Demográfico de 2021 a ser realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) poderá ser adiado. É que a Associação de Servidores do IBGE (ASSIBGE) está promovendo um abaixo-assinado, com o objetivo de suspender as atividades presenciais até que haja uma melhora nas condições sanitárias do país no tocante à pandemia de covid-19.

Segundo a ASSIBGE, o Instituto comete um grande erro ao querer retomar os trabalhos de campo, tais como a PNAD Contínua e o Censo Demográfico, em meio o aumento dos índices de contaminação e de ocupação de leitos nas redes hospitalares pública e particular.

“O nosso objetivo é que o Censo seja realizado apenas quando tivermos as condições sanitárias adequadas para tal e, para 2021, não há expectativa, pelo ritmo das campanhas de imunização, que alcancemos este índice. Por isso, pela segurança dos trabalhadores do IBGE e da população em geral, além da preocupação com a execução das nossas atividades com as mínimas condições necessárias para que continuemos apresentar o nosso nível de excelência, solicitamos a suspensão de toda e qualquer atividade de campo, incluindo o adiamento do CD para 2022”, diz a ASSIBGE.

Com o abaixo-assinado circulando Brasil afora, o IBGE ainda não se manifestou sobre o assunto. Já as inscrições para o concurso público que visa provimento temporário de mais de 181 mil vagas para recenseador foram encerrada na última sexta-feira, 18. A prova será aplicada no dia 25 de abril.

Censo 2021 vai visitar todos os municípios brasileiros

Segundo o IBGE, de agosto a outubro deste ano, cerca de 213 milhões de habitantes, em aproximadamente 71 milhões de endereços, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país. A pesquisa revelará entre outras informações, as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo. Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país.