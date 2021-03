Após a notícia do Portal Lagartense de que o Lagarto Futsal estava passando por dificuldades ecoou fora de Sergipe. Tanto é que, no último final de semana, o jogador Tentena, num gesto de gratidão, se ofereceu para defender o time na temporada 2021. O ato foi demonstrado através de uma mensagem que o mesmo enviou ao presidente do Clube, Mharcyo Cruz.

Em sua mensagem, enviada no último final de semana, o atleta escreveu: “Já que eu participei de alguns momentos bom da equipe, então porque não no momento difícil [sic]”. Diante disso, o Lagarto Futsal publicou uma nota, na qual o presidente Mharcyo Cruz se diz emocionado com o gesto solidário de Tentena, considerado por ele como “um cara do bem”.

“Fiquei emocionado. Tentena é um cara do bem, mas – não vou mentir, ele surpreendeu! Fico grato pelo reconhecimento dele para com a equipe e desde já agradeço a ele em querer ajudar a equipe com o seu talento. Deus o abençoe, essa mensagem dele me fez um cara mais feliz ainda. Gratidão é algo que poucos têm e ele mostrou que tem demais”, disse Cruz em nota.

Já ao Portal Lagartense, Mharcyo Cruz se mostrou feliz com a disposição do atleta e ao ser questionado sobre a participação do mesmo no elenco 2021, ele respondeu: “Ainda falta uma transferência, né? Mas vamos fazer de tudo para contratá-lo. Depois daquele pedido, né? Dizendo que joga por valores menores só para ajudar o time em agradecimento pelo que fizemos por ele”.

Com o Lagarto Futsal, Tentena é bicampeão da Copa TV Sergipe.

Efeitos da pandemia

Além da queda de patrocinadores, o Lagarto Futsal também está enfrentando outra problemática. É que, por conta das restrições impostas pelo Governo do Estado para frear a propagação da covid-19, a exemplo do toque de recolher, que obriga os cidadãos a estarem em suas casas das 20h às 05h, o time está sem treinar. Uma vez que os treinos costumeiramente ocorrem no período noturno.