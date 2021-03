Após mais de uma hora de atraso, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), decidiu prorrogar as medidas restritivas anunciadas na semana passada, com um aperto referente ao toque de recolher, que será das 20h às 05h entre segunda e quinta-feira, e das 18h às 05h na sexta-feira, sábado e domingo.

Com a medidas, os estabelecimentos comerciais terão que se atentar aos dias e horários, pois terão que encerrar as suas atividades uma hora antes do início do toque de recolher. Além disso, bares, restaurantes, casas de shows e praias continuarão fechados no fim de semana.

De acordo com o governador, as medidas segue válidas até a próxima quarta-feira, 31, mas – caso haja necessidade – novas medidas podem ser adotadas antes disso. Diante disso, ele asseverou que as medidas têm o objetivo de evitar o crescimento do número de óbitos em Sergipe, que – em sua ótica – ainda sofre com o resultado do carnaval. Por fim, Belivaldo disse que o lockdown não está descartado.

“Não há definição sobre o lockdown, mas o que pretendemos é chegar ao dia 31 com boas informações. E ai iremos decidir no dia 05 sobre o retorno das aulas presenciais, porque hoje a rede pública deu início ao ensino remoto”, disse o governador de Sergipe.

Compra de vacinas

O governador também informou que o Estado de Sergipe decidiu comprar 400 mil doses da vacina russa Sputinik-V. “Não comprei mais, porque não tenho certeza se todas essas doses serão ressarcidas pelo Ministério da Saúde ao estado de Sergipe, porque o governo federal pode requisitar parte delas”, justificou.

Contudo, por conta das novas determinações do Ministério da Saúde, após acordo com a Fiocruz, Belivaldo informou que a vacinação do público com idades a partir de 70 anos será iniciada nesta terça-feira, 23. “Na proporção que a gente for recebendo mais vacinas, a gente vai informando”, acrescentou.