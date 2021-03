Na próxima terça, 30, e quarta-feira, 31, a Prefeitura de Lagarto fará a distribuição dos tradicionais peixes para as famílias mais carentes poderem fazer o desjejum da Semana Santa. No primeiro dia, a distribuição ocorrerá nos povoados, enquanto que no segundo será na sede da cidade.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Valdiosmar Vieira, os interessados em receberem os peixes têm até a próxima sexta-feira, 26, para se cadastrarem. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar o CPF, o RG e o Número de Identificação Social (NIS).

“Quem mora na zona urbana deve procurar o Cras mais próximo. Já nos povoados, estamos com equipes realizando o cadastro de porta em porta. Porém, nas comunidades de maior porte, o cidadão, caso não tenha recebido a visita de uma de nossas equipes, pode procurar a escola mais próxima, pois o pessoal da Secretaria de Educação está nos dando esse suporte”, informou Vieira.

Para a próxima semana, o secretário Valdiosmar Vieira adiantou que a expectativa da Prefeitura de Lagarto é distribuir cerca de 15 toneladas de peixe Corvina a mais de 7.000 pessoas de baixa renda. “Lembrando que, por conta da pandemia, no ato de inscrição, o cidadão receberá uma senha e o local para o recebimento do peixe”, observou.