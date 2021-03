Nesta quarta-feira, 24, a Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto dará início a vacinação dos idosos com 70 anos ou mais contra o novo Coronavírus (Covid-19). A expectativa oficial do Município é que pelo menos quatro mil cidadãos sejam imunizados nos próximos dias.

Segundo o Gerente de Imunização e Frios da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Carvalho, Lagarto somente dará início a nova etapa de vacinação amanhã, porque as doses da vacina Coronavac estão previstas para chegarem ao município nesta terça-feira, 23.

Até o momento, Lagarto já vacinou mais de 1.300 idosos com idades entre 75 e 79 anos e para a nova etapa da campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde de Lagarto manterá o drive-thru instalado próximo ao Colégio Frei Cristóvão em funcionamento até a próxima sexta-feira, 26. Para receber vacina é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e Cartão do SUS.

Pontos de vacinação em Lagarto: Centro de Vacinação (antigo Senac); Escola Municipal Manoel de Paula Lima (Bairro Ademar de Carvalho), CREAS do Conjunto Albano Franco, Creche Santa Luzia (Colônia Treze), UBS do povoado Brasília e UBS do povoado Jenipapo. Há também o drive-thru ao lado do Colégio Municipal Frei Cristóvão, porém mais detalhes serão anunciados nos próximos dias.