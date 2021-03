O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) de Lagarto está disponibilizando mais seis vagas de emprego no município. Cada vaga possui requisitos específicos, mas para concorrer a elas, é necessário que o interessado tenha concluído, pelo menos, o Ensino médio. Confira a lista abaixo.

04 Vagas para consultor de vendas externas no formato Call Center

Requisitos: Ensino médio completo, habilidade ou formação em informática básica e/ou avançada, facilidade em se comunicar, bem como disponibilidade de horários e para viagens. Além disso, não é necessário ter experiência e o início é imediato.

01 Vaga para consultor de vendas externas

Requisitos: Ensino médio completo, habilitação e veículo próprio, além de facilidade em se comunicar. Não é necessário ter experiência no setor.

01 Vaga para agente de operações bancárias

Requisitos: Possuir ensino médio completo, habilidade em informática e operações bancárias, bem como saber dirigir motocicleta. Também não é necessário comprovar experiência.

Onde entregar os currículos:

Os interessados em pleitear as vagas de trabalho têm que encaminhar seus respectivos currículos para o NAT de Lagarto, localizado na Avenida Zacarias Júnior, 468, em frente ao Bar Vapor Barato. No ato, é necessário apresentar também o CTPS e o RG. O procedimento também pode ser feito pela internet com o envio dos documentos acima listados junto ao currículo para o e-mail: nat@lagarto.se.gov.br.