Na sessão da última quinta-feira, 18, além das academias de ginástica, a Câmara de Vereadores de Lagarto aprovou também, por unanimidade, a colocação dos templos religiosos na lista de atividades essenciais do município.

A inclusão foi realizada após a aprovação da emenda modificativa nº 01/2021, do vereador Matheus Correia (Cidadania), ao Projeto de Lei 06/2021, de autoria do vereador Alex Dentinho (MDB), que versa sobre a inclusão das academias de ginástica na lista de atividades essenciais.

Ao Portal Lagartense, o vereador Matheus Correia explicou que decidiu apresentar a emenda modificativa, porque devido à pandemia de covid-19 as pessoas estão “precisando aguçar o lado espiritual”. “Tem aumentado bastante os problemas psicológicos da população e a religião, independente da crença e do templo religioso, tem papel essencial nisso”, argumentou.

Matheus ainda observou que, respeitando as determinações do poder público, é possível que o templos religiosos funcionem em meio à pandemia de covid-19. Em Sergipe, o Governo do Estado determinou que eles continuem em funcionamento com a capacidade de público limitada a 30%.