A Federação Sergipana de Futebol (FSF-SE) antecipou para esta quarta-feira, 24, o clássico matuto entre Lagarto e Itabaiana. A partida será realizada às 16h, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, em Lagarto.

Para o confronto, o Lagarto Futebol Clube colocará em campo seu novo goleiro André Luiz, que irá substituir o goleiro Felipe Alisson, que foi lesionado na partida contra o Atlético Gloriense e que, devido a gravidade, precisará de dois meses para ser recuperado, ou seja, não participa mais do Sergipão 2021.

Já o atacante Felipe Alves já está recuperado e deve participar do confronto de líderes, Uma vez que o Lagarto lidera o Grupo B e o Itabaiana o Grupo A. Mesmo assim, a diretoria do Verdão garante que irá para o campo garantir os seus três pontos dentro de casa. “Vamos entrar para ganhar”, disse o assessor de comunicação do Lagarto FC, Márcio Lima.