Com 912 casos confirmados e 21 óbitos registrados no município, a Prefeitura de Riachão do Dantas publicou, ontem, 23, em suas redes sociais, um apelo à toda a população riachãoense, para vencer à pandemia de covid-19. A medida foi divulgada momentos depois da prefeita Simone Andrade (PSD) reforçar a adesão do Município às novas medidas sanitárias adotadas pelo Governo do Estado.

Segundo o Município, todos precisam entender que ninguém está imune ao vírus, que uma reinfecção não será igual a primeira infecção, e que não devem acreditar que a covid-19 não infectará ninguém da família. “Precisamos entender que a luta é coletiva e ela deve ser diária. Seguir os cuidados básicos e obedecer as medidas restritivas é fundamental”, postou.

Mas foi em meio ao agravamento da pandemia e ao endurecimento das restrições sanitárias que o Município de Riachão do Dantas buscou levar esperança aos cidadãos. “A pandemia, segue fazendo novas vítimas, segue nos mantendo distante fisicamente de quem amamos. Mas, vai passar! E quando passar, precisamos ter a certeza que fizemos o que precisava ser feito”, finalizou.