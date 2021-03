Na tarde desta quarta-feira, 24, o Itabaiana venceu o Lagarto Futebol Clube por 2 a 0, em partida realizada no Estádio Paulo Barreto de Menezes e que foi válida pela quinta rodada do Campeonato Sergipano de 2021. Com o resultado, os dois clubes se mantiveram na liderança de seus respectivos grupos.

Durante a partida, o Lagarto FC buscou garantir a vitória ainda nos primeiros 15 minutos da partida, até que o time serrano começou a gostar da partida e conseguiu marcar dois gols através de bolas aéreas. Os marcadores foram o Tércio e o Pedro Henrique.

O Lagarto Futebol Clube saiu de campo cumprimentando os atletas do time serrano, mas não falou com a imprensa. Lembrando que a partida era considerada uma prova de fogo para o Verdão, que voltará a campo no próximo domingo, 28, quando enfrentará o América de Pedrinhas, em Pedrinhas.