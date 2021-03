Na última quarta-feira, 24, Lagarto registrou seu 128º óbito causado pela covid-19. A vítima foi um homem de 57 anos, sem comorbidades descritas e que teve a causa detectada após a morte, que foi a quarta registrada em menos de uma semana no município.

A informação foi confirmada pelo Boletim Epidemiológico emitido diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto, que no dia de ontem também registrou 20 altas por cura e confirmou um novo caso de infecção em uma mulher de 47 anos, residente em zona urbana.

Dados atualizados da covid-19 em Lagarto 1 de 2

Vale lembrar que, para frear a pandemia, a Prefeitura de Lagarto tem seguido integralmente as decisões tomadas e anunciadas pelo Governo do Estado, bem como retomou com as atividades das equipes de prevenção ao covid-19 no centro da cidade. O Município também já formalizou seu ingresso em um consórcio público, para a aquisição de vacinas.