Em Riachão do Dantas, a próxima sexta-feira, 26, e sábado, 27, serão considerados Dia D para vacinação de idosos com 70 anos ou mais contra a covid-19. A medida foi anunciada pela prefeita Simone Andrade (PSD), em suas redes sociais.

Segundo a prefeita, o Município de Riachão do Dantas dará início a vacinação do mencionado público alvo nesta quinta-feira, 25, pois as mais de 500 doses da vacina Coronavac somente chegaram a cidade na tarde de ontem, 24.

“Mesmo com o processo de vacinação, é necessário que cada um de nós possamos colaborar com as medidas restritivas e de prevenção, pois a campanha está lenta e o número de óbitos e de infectados em nosso país nunca esteve tão alto”, observou a prefeita em mensagem direta aos riachãoenses.