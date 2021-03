Nesta semana, o Portal Lagartense e a TV Serigy receberam um vídeo de populares reclamando de uma queima de lixo irregular que tem sido realizada em um terreno situado às margens da via que liga a Pista da da Granja a Pista do Pau Grande, no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

Segundo um depoimento enviado por um cidadão a nossa reportagem, o caso está prejudicando todos os moradores daquela região, principalmente idosos, crianças e pessoas com covid-19. “A fumaça é insuportável, muito forte! Como somos obrigados, ficamos em casa passando mal, sem poder sair por causa do covid”, disse.

O cidadão, que preferiu não ser identificado, ainda afirmou que “lixão” foi criado pelo proprietário de um terreno. “Já falamos com o proprietário que comete esse crime e nada adiantou. Já ligamos para o Ciosp e também não resolveram”, acrescentou o cidadão.

Diante da situação, que foi destaque no Jornal Serigy, o secretário Municipal de Obras Públicas e Desenvolvimento Urbano, Igor Batata, informou ao Portal Lagartense que não tinha conhecimento do caso, mas que iria averiguá-lo.