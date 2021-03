Montar a sua própria casa de apostas é sem dúvidas um dos melhores negócios da internet.

Aqui vamos trazer informações importantes para você saber como ficar rico com a sua própria casa de apostas esportivas.

Alguns anos atrás, essa poderia ser uma tarefa muito difícil para quem quisesse entrar nesse mercado. Porém, hoje temos soluções simples que permitem que você monte o seu negócio em um prazo curto e com um investimento baixo.

Não importa o tamanho do investimento inicial que você pretende fazer, certamente você vai encontrar uma solução que cabe no seu bolso.

Primeiros passos para abrir uma casa de apostas

A primeira coisa que você precisa para ter sucesso em seu novo negócio é escolher um bom sistema de apostas esportivas.

Certamente você não vai querer começar uma casa de apostas do zero. Isso iria exigir um investimento muito alto, além de um prazo extremamente longo.

Hoje, a melhor opção é escolher um sistema de apostas esportivas pronto para o uso. Ou seja, uma plataforma que já foi construída e pode ser personalizada para vários clientes.

Esses sistemas possuem várias vantagens. Uma delas é que ele já está no mercado, dessa forma, já foi testado por vários clientes. Assim, você pode pesquisar pela reputação da desenvolvedora.

Além disso, por se tratar de um sistema pronto para o uso, o prazo para a implementação do site não deve passar de 48 horas, dependendo das customizações que serão feitas.

Como já destacamos, essa é uma solução que cabe em praticamente todos os orçamentos. Muitas das empresas provedoras de sistemas de apostas esportivas não cobram nenhuma taxa para a implementação do sistema.

É possível ficar rico com um site de apostas?

Sim. Você pode ganhar muito dinheiro com a sua própria casa de apostas esportivas. A grande maioria dos sites de apostas mais famosos começaram pequenos e foram expandindo os seus negócios.

Trata-se de um modelo de negócio com excelentes taxas de retorno. Além disso, ainda existe muito espaço no mercado para novos investimentos.

Muitos podem dizer que esse é um nicho que já está saturado. Porém isso está longe de ser verdade.

O mercado brasileiro, por exemplo, ainda tem um potencial de crescer 20 vezes o seu tamanho atual.

O setor de apostas movimentou no ano de 2020 cerca de R$ 4 bilhões de reais. Valor que está longe de chegar ao seu potencial máximo.

Agora, imagine que a sua própria casa de apostas consiga uma participação de apenas 0,1% do mercado. Com isso, você teria uma receita anual de R$ 4 milhões.

Considerando uma margem de lucro conservadora de 5% sobre a receita, você teria um lucro de R $200 mil reais no ano. Um valor bastante relevante.

Cuidados importantes antes de montar a sua banca

Como em todo negócio, você deve ter alguns cuidados importantes ao começar. O principal deles é garantir que o seu site terá uma boa reputação entre os apostadores.

Para isso, você terá de contar com sistemas de apostas esportivas que garantam um bom funcionamento do site e um gerenciamento de riscos eficiente.

Lembre-se que a plataforma de apostas implementada em seu site será o coração do seu negócio. Será através dele que os seus clientes vão interagir com o seu negócio.

Além disso, você tem de ter um controle de riscos que permita você operar dentro dos limites da sua banca. Desse modo, é importante ajustar bem as margens das odds e os limites dos valores das apostas.

Outro ponto importante que deve ser observado é a segurança da sua plataforma de apostas. Principalmente naquilo que se refere aos meios de pagamento.

Dê preferência a casas de apostas que já possuem métodos implementados e com uma API de carteira integrada. Ou seja, um sistema onde seja possível apostar em qualquer área do site com o mesmo saldo.

Conclusão

Como você pode ver, o investimento em sua própria casa de apostas esportivas é algo viável e lucrativo.

É possível começar com um negócio pequeno, visto que os valores iniciais de investimento são relativamente baixos se você contratar uma boa plataforma com sistemas de apostas prontos para o uso.

Para crescer, basta que você tenha disciplina e investir parte do seu lucro em ações de marketing e melhorias que garantam o crescimento sustentável do seu novo negócio.

Então, não perca mais tempo. Pesquise pelas melhores soluções disponíveis no mercado e comece o seu negócio rapidamente.