A produção de um TCC conta com várias etapas de desenvolvimento, algumas começando antes mesmo da parte pré-textual do projeto. Por se tratar de um passo importante na vida de graduandos, eles acabam por receber muita ajuda e apoio de pessoas e entidades para que o trabalho fique nota 10.

Para agradecer aos que contribuíram durante a caminhada da faculdade e da produção do TCC, estudantes escrevem dedicatórias em seus trabalhos de conclusão de curso. É um pequeno gesto para reconhecer o apoio que tornou este momento especial possível.

Mas, como fazer isso de uma forma bacana? Algumas frases de dedicatórias de TCC pronta podem ajudar a se inspirar, mas com as dicas que vamos ensinar a seguir você verá como dedicar um espaço do seu trabalho a pessoas que foram importantes. Veja!

Diferença entre dedicatória e agradecimento

Se você acha que gastou muito tempo procurando ideias para um TCC, verá como é difícil dedicar o trabalho a alguém ou agradecer pela ajuda ao longo do caminho. Por falar nesses dois termos, eles apresentam algumas diferenças.

Geralmente, dedicatórias são destinadas a alguém ou algo importante na vida do autor do TCC. Isso não significa que essa pessoa, empresa, entidade, grupo tenha feito parte do processo de produzir o projeto ou algo do tipo.

Nas dedicatórias você é livre para usar o espaço para homenagear quem acha que merece. Os agradecimentos são um pouco diferentes disso.

Normalmente, agradecimentos são direcionados àqueles que de alguma forma contribuíram diretamente ou indiretamente com o TCC, seja financiando o projeto, ajudando com material, orientação ou até mesmo suporte psicológico durante os meses de trabalho.

Dedicatórias são obrigatórias?

Na maioria dos casos dedicatórias não são obrigatórias, mas é de praxe que todo TCC tenha uma. Algumas faculdades exigem, mas são poucas. Nas que não têm isso como exigência, colocar ou não uma seção dedicatória não influencia na nota do projeto.

Apesar de ser um espaço informal do projeto, ele deve seguir todas as normas ABNT que também fazem parte do trabalho de conclusão de curso. O espaço para dedicatória não costuma ser grande, então ela deve ser bem direcionada e objetiva. Mas dá para se alongar um pouco mais se quiser.

Como fazer uma dedicatória de TCC?

Não existe regra e esse é um espaço livre para que você expresse seus sentimentos abertamente. Há pessoas que preferem ser bem concisas, citando apenas os homenageados e agradecendo algo. Outros gostam de explicar porque os homenageados estão no projeto e se alongam na dedicatória.

Existem alunos que são bem emotivos e fazem dedicatórias com muito sentimento e alguns que gostam de apelar para um lado mais humorístico, talvez fazendo uma brincadeira com o homenageado.

Tudo depende do perfil do aluno e da forma na qual ele quer expressar a gratidão por essa fase de sua vida.

Conclusão

Dedicatória é uma parte não-acadêmica do seu trabalho de conclusão de curso e quase nunca é obrigatório, mas virou costume no Brasil e, no fim, todo mundo acaba homenageando alguém que foi importante para que o sonho de se formar virasse realidade.

Ainda que ela não influencie a nota do projeto, é bem legal para enriquecer o trabalho, mesmo que seja apenas com uma pequena mensagem antes do TCC, de fato. É um capricho que pode fazer com que os avaliadores simpatizem mais com o aluno.

Use esse espaço para mostrar um pouco quem é você e quem ficou ao seu lado quando precisou. TCC é um trabalho que se leva para o resto da vida e é legal lembrar dos que tornaram isso possível durante os seus anos de estudo.