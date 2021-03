Após um período fechado para reformas, a Arena Batistão, principal praça esportiva do estado, reestreará no futebol sergipano com um confronto entre o Lagarto Futebol Clube e o Clube Sportivo Sergipe. A partida, válida pela sétima rodada do estadual, está marcada para o dia 03 de abril, às 16h.

A informação foi confirmada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), através de suas redes sociais. Segundo o gestor, “Sergipe e Lagarto terão a honra de jogar pelo Campeonato Sergipano numa grama completamente revitalizada.” O anúncio ocorreu depois dos últimos retoques no gramado da arena.

Vale lembrar que no dia 03 de abril, a partida será de volta e o mando de campo será do Sergipe, que perdeu para o Lagarto por 3 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Sergipano de 2021, realizada no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o popular Barretão.