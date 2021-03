Na tarde da última quinta-feira, 25, policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto deflagraram uma operação policial no Povoado Água Fria, município de Salgado, com o intuito de dar cumprimento a dois mandados judiciais: um de prisão preventiva e outro de busca e apreensão. Os mandados são relativos a uma investigação de um roubo ocorrido em 15 de dezembro do ano passado no bairro Horta, em Lagarto. Na ação, o suspeito do roubo foi preso e com ele foi apreendido um celular que havia sido roubado em Estância e cinco munições de calibre 38.

Segundo a delegada regional, Michele Araújo, no dia do crime dois assaltantes roubaram uma motocicleta de uma mulher, contudo, durante a fuga, um dos assaltantes acabou envolvendo-se em um acidente e caiu, deixando no local sua carteira com documentos e a motocicleta que utilizava na prática do crime, os quais foram apreendidos pela Guarda Municipal de Lagarto e apresentados na delegacia.

“Iniciamos as investigações imediatamente e naquele mesmo dia o suspeito compareceu na unidade e registrou um boletim de ocorrência informando que havia sido roubado, com o intuito de justificar seus documentos e a motocicleta que utilizava estarem no local do crime. Nós aprofundamos a apuração e conseguimos arregimentar diversas provas que comprovaram a falsidade do alegado no boletim, restando evidenciada a participação do suspeito e outro indivíduo na ação criminosa”, explicou a delegada.

Ainda segundo Michele Araújo, no curso dos trabalhamos, a polícia prendeu o comparsa em flagrante por outro roubo realizado em Lagarto em 30 de dezembro do ano passado. “Agora, concluindo essa investigação, representamos pela prisão da dupla, que foi acolhida pelo Poder Judiciário e cumpridos os mandados no dia de hoje, um no Povoado Água Fria e outro no sistema prisional sergipano, já que o investigado já se encontrava preso”, explicou a delegada.

No curso das investigações, além de registrar um boletim de ocorrência com informações inverídicas, o investigado ainda apresentou uma testemunha para confirmar sua versão apresentada à polícia. Assim, ficou claro durante as investigações e com as apurações, de que o testemunho era fictício, com o intuito de atrapalhar as investigações. Por conta disso, a pessoa será indiciada por crime de falso testemunho.

Durante o cumprimento da busca e apreensão na casa do suspeito que estava solto, foram achadas cinco munições de calibre 38 e um celular que havia sido roubado em Estância em 29 de dezembro do ano passado, razão pela qual o investigado também foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e posse irregular de munições.

Os presos permanecerão custodiados à disposição da justiça e as investigações seguem no sentido de identificar outros possíveis roubos atribuídos a dupla.