Por volta das 18h da última quinta-feira, 25, um homicídio por disparos de arma de fogo foi registrado no povoado Briquinho, na zona rural de Simão Dias. A vítima foi identificada como Max Dias de Souza Nunes, de 29 anos.

Segundo a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ªCIPM), Max estava na frente de sua residência, situada em um local mais escuro – “ermo”, como diz a PM – quando um indivíduo não identificado se aproximou e desferiu cerca de três tiros. Ele morreu no local.

Ainda de acordo com a 4ªCIPM, Max possuía uma passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. No entanto, a motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pelas autoridades. O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer o recolhimento do corpo.