Mais de 5.000 trabalhadores autônomos e informais poderão receber um auxílio alimentação, que é pago pelo Governo do Estado através do Cartão Mais Inclusão (CMAIS). É que o governador Belivaldo Chagas encaminhou à Assembleia Legislativa de Sergipe um Projeto de Lei que autoriza a ampliação do programa de transferência de renda, que consiste num benefício mensal a pessoas na extrema pobreza para aquisição exclusiva de alimentos.

Segundo o governador, caso o PL seja aprovado pelos deputados estaduais, os trabalhadores autônomos ou informais (sem carteira assinada) que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que se encontrem na condição de extrema pobreza ou pobreza e que não tenham outro benefício federal ou estadual, receberão inicialmente duas parcelas de R$ 200.

“Com este aporte de mais R$ 2 milhões, a inclusão deste novo grupo vai fazer com que o número de beneficiários do CMAIS em Sergipe passe das 22 mil famílias. De abril de 2020 até agora, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 25 milhões, no pagamento de quase 250 mil benefícios às famílias mais necessitadas”, ressaltou o governador.

