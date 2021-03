Com um vasto calendário para a temporada 2021, o Lagarto Futsal realizou, no último mês, algumas peneiras esportivas para selecionar seus novos atletas. Algumas dezenas de nomes de todo o Sergipe foram selecionados.

No entanto, por conta do decreto governamental de contenção à covid-19, o presidente do Verdão, Mharcyo Cruz, informou que os treinos serão realizados inicialmente com os atletas de Lagarto que foram selecionados nas peneiras.

“Infelizmente, o pessoal de fora de Lagarto vai ser difícil, nesse momento, fazer os treinos aqui na cidade. Então vamos dar prioridade a quem é de Lagarto, porque dá tempo de vim treinar e voltar pra casa antes das 20h”, disse Mharcyo Cruz.

E completou: “Como não temos como fazer isso com o pessoal de fora, nós vamos dar prioridade ao pessoal daqui da cidade. E o pessoal de fora, a gente vai entrar em contato, para que quando tudo isso se resolver, vocês possam vim treinar com a gente”.

Para a temporada 2021, o Lagarto Futsal possui, ao menos, cinco competições em seu calendário esportivo: Campeonato Sergipano de Futsal, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Taça Brasil e, se realmente for realizada, a Copa TV Sergipe. E por conta da pandemia, Mharcyo salientou ao Portal Lagartense que a ajuda de todos será indispensável.