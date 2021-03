Pelo segundo dia consecutivo e quinta vez em sete dias, Lagarto registrou mais uma morte provocada pela covid-19. Trata-se de um Idoso de 67, com comorbidades prévias, que estava internado em hospital da rede pública.

A informação foi confirmada pelo boletim epidemiológico da última quinta-feira, 25, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto. Nele, o Município também confirma mais 37 casos de coronavírus em adultos com idade entre 20 a 29 anos.

Segundo a SMS de Lagarto, dos 37 novos infectados, 24 são pacientes do sexo feminino, sendo 18 residentes em zona urbana e 06 em zona rural e 13 pacientes do sexo masculino, sendo 09 residentes em zona urbana e 04 em zona rural.

Vale lembrar que, para frear a pandemia, a Prefeitura de Lagarto tem seguido integralmente as decisões tomadas e anunciadas pelo Governo do Estado, bem como retomou com as atividades das equipes de prevenção ao covid-19 no centro da cidade. O Município também já formalizou seu ingresso em um consórcio público, para a aquisição de vacinas.