O Fórum dos Governadores vai fazer um pedido oficial ao presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (26) para que estados e municípios sejam incluídos no Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. O decreto que criou o colegiado foi publicado na edição da madrugada desta sexta do “Diário Oficial da União” (DOU).

O comitê, segundo o texto, será composto pelo presidente da República, pelos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, e, na condição de observador, por autoridade designada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça.

A ausência de estados e municípios no comitê foi um dos temas da reunião de governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RJ), nesta manhã.