Por que Jesus teve que morrer?

Esse ano, a morte de Cristo será lembrada no mundo inteiro pela internet

No sábado, 27 de março, milhões de Testemunhas de Jeová e pessoas interessadas em todo o mundo estarão reunidas para o evento mais importante do ano— a Celebração da Morte de Cristo. Desde o início da pandemia, em março de 2020, as Testemunhas de Jeová têm realizado todas as suas reuniões virtualmente, por isso a Celebração ocorrerámais uma vezpor videoconferência.

Nesse dia, uma palestra bíblica explicará por que Jesus teve que morrer e como essa morte pode nos beneficiar. Além disso, uma semana antesserá feito um discurso especial com o tema: Você encontrou “uma pérola de grande valor”?Você e sua família estão convidados para assistir aessas palestras!

Mais de 17 milhões de pessoas assistiram aCelebração em 2020. Veja um vídeo curto que explica por que essa ocasião é tão importante nesse link: Lembre-se da morte de Jesus.

As Testemunhas de Jeová continuam seguindo as orientações dos órgãos de saúde e contribuindo para a segurança de todos até que a pandemia da covid-19 tenha passado. Porém, ainda que precisem usar meios não convencionais, estão decididas a obedecer às instruções de Jesus para celebrar a sua morte, conforme Lucas 22:19: “Persistam em fazer isso em memória de mim.”

Para assistir a esses eventos, fale com uma Testemunha de Jeová que você conhece ou acesse o site jw.org e descubra o contato do local mais perto de sua casa. Não é necessário se cadastrar!