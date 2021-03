A Prefeitura de Lagarto, por meio do Decreto 809/2021, assinado pela prefeita Hilda Ribeiro (Solidaridade), determina ponto facultativo em toda a administração pública municipal na próxima quinta-feira, 1º de abril.

A medida, tomada em virtude da Semana Santa, já que no dia seguinte os católicos celebram a Sexta-feira da Paixão, no entanto, determina que os órgãos e entidades prestadoras de serviços essenciais continuem funcionando normalmente.

Ainda segundo o despacho, publicado no último dia 24 de março, o ponto facultativo tem o objetivo de “incentivar, prestigiar e preservar as tradições histórico-culturais e religiosas da população do município”.