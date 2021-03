Na noite da última sexta-feira, 26, o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) de Lagarto anunciou a ampliação dos seus leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para tratar pacientes infectados pela covid-19.

“Foram instalados mais 10 leitos de UTI’s, específicos para o atendimento de pacientes graves com Covid-19. Com a ampliação, o HNSC passa a contar com 20 leitos para o tratamento da doença”, destacou o hospital.

A instituição filantrópica ainda observou que a ampliação se fez necessária devido ao aumento diário de novos casos e óbitos provocados pela covid-19. “A medida tem o objetivo de atender a grande demanda atual da população acometida pela covid-19 no estado”, frisou o HNSC.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição atua desde junho do ano passado como hospital de retaguarda no enfrentamento à pandemia, atendendo pacientes com sintomas graves de coronavírus de todo o estado. Lembrando que, 10 dos 20 leitos da unidade possuem suporte para hemodiálise.