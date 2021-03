Dois homens foram presos por tráfico de drogas no Largo da Aparecida, em Lagarto, na última quinta-feira, 25, por policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM). Segundo a Polícia Militar, as prisões ocorreram após uma equipe de patrulhamento ser informada que havia um carro roubado circulado na região.

“Durante as buscas no local, os militares avistaram dois homens tentando se esconder num matagal. Os suspeitos foram abordados, e com eles foram encontradas algumas trouxinhas de maconha. Ao fazer uma varredura no local, foi ainda encontrada uma sacola contendo mais 25 trouxinhas de maconha e uma outra parte a granel”, detalhou a PM.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para providências legais.