Na última sexta-feira, 26, o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB) realizou a entrega simbólica de diversas pavimentações em paralelepípedo realizadas em Lagarto, com recursos de emendas destinadas por ele. Os atos foram acompanhados pelo superintendente da Codevasf, João Marcos Alves Filho, e o vereador Genisson de Tonho de Totonho.

Com o ato foram entregues pavimentações na região da Brasília (Conjunto Albano Franco e Povoado Altos), Rio das Vacas, Região do Jenipapo (Estrada da Promessa,Vavá 1 e 2, Beco de Pedão, Beco de Zuzu, Estrada da Barra, Estrada da Lomba e Rua de Cidinha), Povoado Açuzinho (Ruas A e B, Travessa Olavo Bilac e Suvaco da Cachorra), Povoado Fazenda Grande e Colônia Treze (Ruas A, B, C e Travessa C).

Pavimentações somaram mais de R$ 4,5 milhões em investimentos 1 de 5

Segundo o deputado federal Fábio Reis, foram mais de 72 mil metros em pavimentação realizados com um investimento superior a R$ 4,5 milhões. “É muito importante a contribuição parlamentar no desenvolvimento de toda uma região e a política pra mim é isso: a possibilidade de mudar a vida das pessoas. A partir de agora, diversos moradores poderão ir e vir com mais qualidade e a nossa missão é levar essa alegria pra todo Sergipe!”, comentou o parlamentar.