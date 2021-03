Neste domingo, 28, o Lagarto Futebol Clube conquistou mais uma vitória fora de casa vencer o América de Pedrinhas por 3 a 0, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Sergipano que foi realizada no Estádio Roberto Silva, em Pedrinhas.

Durante o jogo, o ritmo de jogo do Verdão oscilou bastante, enquanto o América tentou sua primeira vitória no estadual. No entanto, os esforços não foram suficientes e alguns jogadores do América deixaram a partida em lágrimas.

Já os gols do Lagarto foram marcados pelo Elivelton, ainda no primeiro tempo; Guilherme Lucena, que acertou um gol de falta cobrada na frente da grande área; e o lateral Yan que ampliou e fechou o placar já no final do segundo tempo.

Com o resultado, Verdão – que é líder absoluto do Grupo B do Sergipão, voltará aos gramados no próximo sábado, 3 de abril, quando enfrentará o Club Sportivo Sergipe, na Arena Batistão, em Aracaju.