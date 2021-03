Estão abertas as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe – CREMESE, sob coordenação do Instituto Quadrix.

O certame prevê 40 vagas (1 efetiva e 39 cadastro reserva) para os cargos de Auxiliar Administrativo (nível médio) e de Médico Fiscal (superior) na cidade de Aracaju (SE).

Os salários são de R$ 1.874,57e de R$ 4.892,16, acrescidos dos seguintes benefícios: vale-alimentação no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); plano de saúde; e vale-transporte.

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 10 de maio de 2021, exclusivamente via internet, no endereço http://www.quadrix.org.br. As taxas de inscrição são de R$ 55 e de R$ 80.

A prova objetiva, para ambos os cargos, será composta de 120 itens e valerá 120 pontos. Para o cargo de nível superior haverá, também, uma prova discursiva, valendo 10 pontos, consistindo em uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, sobre tema baseado nos conhecimentos específicos do cargo.

As provas terão duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 13 de junho de 2021, no turno da tarde.