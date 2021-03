O Instituto Federal de Sergipe (IFS) acaba de lançar dois editais para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos técnicos de nível médio integrado (67 vagas) e em cursos técnicos subsequentes (162 vagas). As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas a partir desta segunda-feira, 29 de março, até o dia 16 de abril, de forma on-line, através do preenchimento eletrônico do formulário de inscrição.

A inscrição para os interessados nos cursos integrados ocorrerá a partir da inserção, pelo candidato, das notas finais de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao 6º, 7º e 8º ano ou antigas 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino fundamental. Além disso, o candidato deve inserir em um arquivo único, em PDF, o Histórico Escolar de Conclusão de Ensino Fundamental ou equivalente. Já para aqueles interessados em ingressar nos cursos subsequentes, a seleção ocorrerá a partir das notas finais do 1º e 2º anos do ensino médio das disciplinas de Português e Matemática, anexando no formato de PDF o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente.

As oportunidades de vagas para cursos integrados são para os campi São Cristóvão, Glória e Itabaiana. Já as vagas disponíveis para cursos subsequentes são destinadas aos campi: São Cristóvão, Lagarto, Estância, Propriá, Socorro, Tobias Barreto e Itabaiana. O ingresso para os aprovados neste certame será para o 1º semestre de 2021, com previsão de início das aulas para maio.

Vagas

No total, o IFS dispõe de 50% das vagas destinadas à ampla concorrência, das quais 5% para pessoas com deficiência (PcD); 25% para estudantes negros (as) (pretos/pardos) e indígenas provenientes de escola pública, com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência); e 25% para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia), com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência.

Principais datas

O período de inscrição nesta seleção vai de 29 de março a 16 de abril. O resultado preliminar está previsto para 26 de abril, com período de interposição de recurso entre os dias 26 e 27 de abril. Já o resultado final está previsto para 29 de abril. De 30 de abril a 05 de maio será a fase de matrícula on-line dos candidatos aprovados neste certame.