Na tarde do último domingo, 28, fiéis da Igreja Batista Betel promoveram duas grandes correntes de oração em frente ao Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) e ao Hospital Universitário de Lagarto. Na oportunidade, eles usaram máscaras, mantiveram certo distanciamento social e cantaram músicas de louvor.

Imagens do ato realizado em frente ao HU de Lagarto 1 de 5

Ato realizado em frente ao HNSC 1 de 4

Segundo a Igreja Batista Betel, os atos tiveram o objetivo de rogar pela vida do pastor Gilson Oliveira e da missionária Cleonice Lima, ambos da mencionada igreja e que estavam internados no HUL; bem como pela vida de todos os infectados pela covid-19 que estão em tratamento nas enfermarias e UTI especializadas dos hospitais.

Ainda na tarde de ontem, entre um ato e outro, os evangélicos ganharam um motivo para comemorar: O pastor Gilson Oliveira recebeu alta por cura da covid-19. Contudo, ele continuará em repouso na sua residência. “O médico recomendou não receber visitas durante os próximos 15 dias devido a sua imunidade”, destacou a Igreja.

De acordo com o boletim epidemiológico do último domingo, 28, emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Universitário de Lagarto está com 95% dos seus leitos para covid-19 ocupados. Enquanto que no HNSC, a taxa de ocupação é de 85%.