Desde a última sexta-feira, 26, Aldiran, cantor da banda simãodiense Unha Pintada, está internado em um hospital da capital sergipana com problemas renais. Segundo sua assessoria, desde o início do internamento, o artista se mantém tranquilo, acordado e a espera do retorno para o convívio domiciliar.

Já o artista, por sua vez, utilizou os canais de comunicação da banda nas redes sociais para tranquilizar os fãs. Tanto é que, no último domingo, 28, ele realizou duas postagens, sendo uma delas um vídeo, para agradecer pelas mensagens de carinho que tem recebido.

“Estou melhorando cada dia mais, mas infelizmente vou ter que fazer algumas sessões de hemodiálise, que é para filtrar mais o sangue, porque as lesões nos rins foram sérias”, disse o cantor Aldiran que também está com um cateter implantado em seu pescoço.