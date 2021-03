A Polícia Civil prendeu na noite sexta-feira (26) uma mulher, de 30 anos, suspeita de prostituir filha de 8 anos em troca de dinheiro e drogas em Blumenau, no Vale do Itajaí. O idoso, 69 anos, apontado como autor do estupro contra a menina também foi detido em 19 de março. Além criança, outros filhos da mulher foram retirados do lar e estão sob responsabilidade do Ministério Público de Santa Catarina.