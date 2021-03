Neste sábado, 27, foram confirmados 14 casos de coronavírus, tratam-se de 07 pacientes do sexo feminino, sendo 05 residentes em zona urbana e 02 em zona rural e 07 pacientes do sexo masculino, todos residentes em zona urbana. A faixa etária predominante compreende os adultos com idade entre 20 a 29 anos.