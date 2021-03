Estão abertas, até o dia 13/04/21, as inscrições ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais em 2022, destinado ao preenchimento de 33 vagas, ambos os sexos, distribuídas pelos seguintes naipes: Canto (01 vaga), Clarinete em Bb (04 vagas), Eufônio (01 vaga), Fagote (01 vaga), Percussão (bateria completa) (05 vagas), Percussão (teclados barrafônicos) (01 vaga), Tímpanos (01 vaga), Requinta em Eb (01 vaga), Saxofone Alto em Eb (02 vagas), Saxofone Tenor em Bb (01 vaga), Trompete em Bb (04 vagas), Trompa em F e Bb (03 vagas), Trombone de vara (05 vagas) e Tuba Bb (03 vagas).

As vagas são reservadas a candidatos brasileiros natos que tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no primeiro dia de janeiro de 2022 e que tenham completado o ensino médio ou curso equivalente, em estabelecimento de ensino reconhecido oficialmente.

O valor da taxa de inscrição é de R$74,00. O Edital encontra-se disponível em www.marinha.mil.br/cgcfn, no menu “Concursos para o CFN”.

Os candidatos classificados em todas as etapas do processo passarão por um Curso de Formação na cidade do Rio de Janeiro.