Em um texto opinativo divulgado nesta segunda-feira, 29, o jornalista Daniel J. Silva diz que o deputado federal lagartense e vice-líder do governo Bolsonaro, Gustinho Ribeiro (SD-SE), está trabalhando para indicar o candidato a vice-governador de Sergipe na chapa governista, bem como o nome do primeiro suplente ao Senado nas eleições de 2022.

De acordo com Daniel Silva, a vitória do Bole-Bole em Lagarto, no último dia 15 de novembro de 2020, projetou Gustinho Ribeiro ainda mais longe em Sergipe, o que o teria feito consolidar bases importantes no estado. Uma vez que ele teria se tornado a principal liderança política das regiões sul e centro-sul.

Daniel ainda observou que Gustinho Ribeiro possui um “aliado de longas datas”: o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), visto por muitos como pretenso candidato a governador de Sergipe em 2022, mesmo este afirmando que seguirá no comando da capital sergipana pelos próximos quatro anos.

“Em resumo, se existe um político com gabarito para indicar vice na chapa do Governo ou qualquer outro cargo, se chama Gustinho Ribeiro”, opina o jornalista. E completa: “Jovem, mas já demonstrando uma grande influência e vocação política, é muito provável que saia mesmo de Gustinho Ribeiro as indicações para estes cargos [Vice-governador e 1º suplente do Senado]”.