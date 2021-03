Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem com uma motocicleta com características de roubo. O veículo e o suspeito foram conduzidos à delegacia na noite do último domingo, 28.

Segundo a Polícia Militar, os militares receberam informações de que havia uma aglomeração com som alto no povoado Riboleiro, em Tobias Barreto. Na abordagem, os militares encontraram a motocicleta com a numeração do chassi raspada.

O condutor do veículo apresentou documentação de origem duvidosa e a placa não correspondia à motocicleta. O veículo e condutor foram levados à delegacia para o prosseguimento ao flagrante delito.