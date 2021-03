Por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Governo de Sergipe informou que suspendeu o ponto facultativa desta quinta-feira, 1º de abril, mantendo somente o feriado da Sexta-feira da Paixão.

Segundo o Governo do Estado, a suspensão considera o alto índice de contaminação da Covid-19 em Sergipe e nos estados vizinhos e visa fazer com que a população evite viagens e aglomerações no período.

Já a Prefeitura de Lagarto manteve o ponto facultativo nas repartições públicas municipais no próximo dia 1º de abril. A medida foi regulamentada pelo Decreto 809/2021, o qual objetiva “incentivar, prestigiar e preservar as tradições histórico-culturais e religiosas da população do município”.