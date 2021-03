Aproveitando o debate sobre a novo Orçamento União, que privilegiou os deputados federais e senadores na indicação de emendas parlamentares, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), buscou a senadora sergipana Maria do Carmo Alves (DEM-SE) para viabilizar mais investimentos para os riachãoenses.

A visita a senadora foi realizada ontem, 29, em conjunto com a prefeita e vice-prefeita de Pedrinhas, Franci e Eliane. “Recebemos uma calorosa acolhida, de onde saímos com esperança de dias melhores. Entendo, que uma gestão de sucesso é o resultado de parcerias, aprendizado, companheirismo”, comentou Simone.

E completou: “É preciso reconhecer que necessitamos uns dos outros, para chegarmos sempre além do que sonhamos. Hoje, estive com mulheres inspiradoras e dialogamos sobre nossas experiências, o momento foi muito importante, para seguir ainda mais determinada nesta caminhada. Muitos obrigada D. Maria pelo carinho”.

Vale lembrar que rotineiramente a prefeita de Riachão do Dantas tem buscados os parlamentares estaduais e federais do Sergipe para viabilizar investimentos para o seu município. Tanto é que, na semana passada, graças a sua parceria com o deputado federal Fábio Mitidieri, Riachão do Dantas recebeu uma nova caçamba via Codevasf.