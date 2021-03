No último sábado, 27, um grupo de trilheiros em veículos do tipo UTV foram expulsos de uma fazenda, situada na zona rural de Lagarto, por um vaqueiro que chegou a desferir um disparo de arma de fogo para o alto. O ato foi gravado em vídeo e amplamente divulgado nas redes sociais.

A gravação – realizada em um local ainda desconhecido – mostra que antes de efetuar o disparo de arma de fogo para o alto, o vaqueiro havia solicitado ao grupo que fosse embora da propriedade. Mas, no calor do momento, um dos trilheiros chegou a mandar o vaqueiro ir embora, o qual decidiu por efetuar o disparo de alerta. Confira o vídeo abaixo.

Após o ocorrido, uma nota de esclarecimento assinada pelo grupo Noix na Trilha foi divulgada nas redes sociais. Nela, os trilheiros afirmam que por terem se perdido, decidiram parar em uma fazenda para buscar maiores informações sobre o destino a ser seguido, quando um vaqueiro, “numa atitude rude e fora de moderação”, os mandaram sair do local, chegando a usar uma arma para amedrontá-los.

“Sem qualquer reação ou revide, deixamos o local. Nos sentimos muito constrangidos, pois nunca passamos por uma situação dessa, inclusive, muitos de nós estávamos com nossas esposas, num passeio normal. Somos um grupo de pessoas honradas, ordeiras e reprovamos baderna ou qualquer tipo de atitude que coloque em risco a integridade física de quem quer que seja”, diz a nota.

E completa: “Prezamos pela segurança e respeitamos os limites das propriedades alheias, sejam públicas ou privadas. Nosso esporte, como todo esporte a motor, tem seus riscos e procuramos coibir todas as atitudes de membros que extrapolem o senso do normal. A finalidade desta nota visa esclarecer, pois, ocorreram boatos, que são verdadeiras calunias e injurias e não podemos deixar passar despercebidas as injustiças perpetradas contra nós, em prol de nosso esporte, que tanto amamos e, em prol da VERDADE”.

UTV já resultou em uma morte em Lagarto

Apesar de ser uma paixão crescente no município, sobretudo entre os economicamente mais abastados, o trânsito de UTVs na zona rural de Lagarto já causou um acidente fatal. Em junho de 2020, Zé do Moita morreu após ter sido atropelado por um veículo do tipo mencionado que circulava próximo a sua residência em alta velocidade. O condutor do mesmo acabou indiciado pela polícia, que realizou intensas investigações.