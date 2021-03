Nesta quinta-feira-feira, 25 foi proporcionada aos agentes da Guarda Municipal mais uma avaliação com a psicóloga Maysa Graziele, que após análises individuais forneceu um laudo para atualização profissional destes, para que sigam com mais coerência no exercício de suas funções e os desafios diários da profissão.

“Essa avaliação psicológica é mais um passo neste projeto de qualificação permanente, dentre outros que deverão ocorrer até o final do ano. Sempre visando o melhoramento dos nossos serviços, especificamente da Guarda. Os agentes passam por este tipo de avaliação de forma periódica, para um melhor desempenho das suas atribuições múltiplas a sociedade lagartense”, frisou o secretário de Ordem Pública Marcos França.