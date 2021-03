A próxima quarta-feira, dia 31, é a data limite para que proprietários de veículos obtenham o desconto de 10% no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) exercício 2021.

A SEFAZ/SE informa que através do site www.sefaz.se.gov.br ou pelo aplicativo SEFAZ MAIS FÁCIL pode ser feita a emissão do DAE para pagamento de forma simplificada.

Segundo explica a coordenadora de IPVA da Sefaz, Rosa Amélia G. Souza, “o desconto é para todos que desejarem antecipar o pagamento do IPVA até a próxima quarta, independente da placa do veículo. O desconto é o maior aplicado entre os Estados”.

Por ser um dos itens do Licenciamento Anual, o proprietário de veículo pode também realizar o pagamento do IPVA 2021 através do site do Departamento Estadual de Trânsito (www.detran.se.gov.br), antecipando o licenciamento.