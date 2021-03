Na última terça-feira, 30, Lagarto chegou chegou a marca de 130 mortes provocadas pela covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a última vítima fatal do coronavírus no município foi uma mulher de 52 anos, com comorbidades prévias.

De acordo com a SMS de Lagarto, a causa da morte da mulher de 52 anos, que não estava internada em nenhum leito hospitalar para tratar a covid-19, foi confirmada após o óbito da mesma.

Além disso, ontem, 30, Lagarto registrou mais 15 altas por cura, subindo para 4.239 o número de pessoas curadas; bem como contabilizou mais 21 casos de coronavírus em adultos com idades entre 40 e 49 anos. Destes, oito residem na zona rural e 13 na zona urbana.

Ainda de acordo com a SMS de Lagarto, as localidades com maior número de casos confirmados continuam sendo o centro da cidade, o povoado Colônia Treze e os bairros Loiola, Novo Horizonte, Alto da Boa Vista, Exposição e Ademar de Carvalho. Do outro lado, 32 comunidades rurais possuem menos de cinco casos confirmados.