Os cidadãos lagartenses têm até esta quarta-feira, 31 de março, para quitarem o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) exercício 2021 e receberem descontos de 10% e 15%, respectivamente.

Para receber os 10% de descontos no valor do IPVA 2021, os proprietários de veículos devem fazer a emissão do DAE (Documento de Arrecadação Estadual) através do www.sefaz.se.gov.br ou pelo aplicativo SEFAZ MAIS FÁCIL, para pagamento de forma simplificada.

No caso do IPTU, os cidadãos interessados em receber o desconto de 15% devem quitá-lo em cota única. O boleto já foi enviado para as residências, mas quem o perdeu pode fazer a emissão da segunda via através do site da Prefeitura de Lagarto, já que os atendimentos presenciais estão suspensos nas repartições públicas municipais.

Vale lembrar que para ambos os impostos, os cidadãos ainda poderão fazer o pagamento em algumas parcelas, mas sem descontos. Entretanto, em relação ao IPTU, o parcelamento somente será permitido quando os valores cobrados pela municipalidade forem maior que R$ 100,00.