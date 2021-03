Após o início das chuvas de outono, o Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol/SE) denunciou a “situação deplorável do prédio da Delegacia de Polícia Civil de Lagarto“, através de vídeos que mostram uma estrutura com sofre com as infiltrações que acabam gerando transtorno aos policiais e cidadãos que recorrem à unidade policial.

Os registros foram registrados na última segunda-feira, 29, e, segundo o Sinpol/SE, demonstram uma falta de respeito com os policiais civis e com a população de Lagarto, que contam com um espaço insalubre e perigoso para realizarem os registros de ocorrências da região.

“Sem vacinação, com Covid-19, sem adicional de periculosidade e trabalhando em condições desumanas. Esse é o retrato em muitas unidades da Polícia Civil no interior sergipano”, lamentou o sindicato que informou ter oficiado, ontem, 30, os órgãos competentes para avaliarem a situação de funcionamento do espaço.

Após a denúncia do Sinpol-SE, a reportagem do Portal Lagartense procurou saber junto a assessoria de comunicação da Polícia Civil de Sergipe, se alguma providência já fora tomada. Segundo o órgão: “Já estava programada uma reforma para esta terça-feira, dia 30, o que já foi feito”.

De acordo com o órgão, o Setor de Serviços Gerais realizou reparos na cobertura da unidade policial, abrangendo o telhado e o forro, e a manutenção em paredes do local. “As obras abrangeram a recuperação das infiltrações no telhado, a recuperação da bica e a substituição de telhas. Além disso, também houve a recuperação do teto e do gesso, junto à pintura do local”, detalhou.